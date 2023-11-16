Юркевич Евгения Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркевич Евгения Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Юркевич Герасим Павлович

Мать: Мария

Смерть
Неизвестно
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