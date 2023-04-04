Сергунина (Щаева) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиПосле 14.04.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.03.1888
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
16.05.1890
Сын: Сергунин Николай Иосифович
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Иосиф Алексеевич
Рождение ребёнка
06.11.1892
Дочь: Прасковья Иосифовна
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Иосиф Алексеевич
Рождение ребёнка
01.06.1894
Сын: Сергунин Константин Иосифович
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Иосиф Алексеевич
Рождение ребёнка
02.10.1895
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Иосиф Алексеевич
Рождение ребёнка
19.10.1897
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Иосиф Алексеевич
Рождение ребёнка
22.02.1902
Дочь: Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Иосиф Алексеевич
Рождение ребёнка
02.03.1907
Сын: Сергунин Алексей Иосифович
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Иосиф Алексеевич
Рождение ребёнка
11.04.1909
Сын: Сергунин Георгий Иосифович
Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Иосиф Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 14.04.1909