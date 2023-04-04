Сергунина (Щаева) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергунина (Щаева) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

После 14.04.1909

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.03.1888

Муж: Клюкин-Сергунин Иосиф Алексеевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
16.05.1890

Сын: Сергунин Николай Иосифович

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Иосиф Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1892

Дочь: Прасковья Иосифовна

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Иосиф Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.06.1894

Сын: Сергунин Константин Иосифович

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Иосиф Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.10.1895

Сын: Сергунин Иван Иосифович

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Иосиф Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1897

Сын: Сергунин Иван Иосифович

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Иосиф Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.02.1902

Дочь: Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Иосиф Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.03.1907

Сын: Сергунин Алексей Иосифович

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Иосиф Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.04.1909

Сын: Сергунин Георгий Иосифович

Отец ребёнка: Клюкин-Сергунин Иосиф Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 14.04.1909