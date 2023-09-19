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Петерс Генрих

Место рождения

с. Малышовка, Хортинской волости, Екатеринославской губернии

Дата рождения

1897

Дата смерти

22.11.1938

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1926 г.р.
1928 г.р.
1933 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Петерс Корней

Мать: Петерс Зара

с. Малышовка, Хортинской волости, Екатеринославской губернии
Рождение ребёнка
09.01.1926

Сын: Петерс Андрей

Мать ребёнка: Петерс Зара

с. Татьяновка, Благовещенский р., Алтай
Рождение ребёнка
15.08.1928

Дочь: Мартенс Зара

Мать ребёнка: Петерс Зара

Фриденсфельд Тамбовский р-он Амурская обл.
Рождение ребёнка
1933

Сын: Петерс Яков

Мать ребёнка: Петерс Зара

Тамбовскй р., Амурской обл.
Рождение ребёнка
14.05.1937

Сын: Петерс Пётр

Мать ребёнка: Петерс Зара

Тамбовский р., Амурской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петерс Зара

Работа или профессия
Неизвестно
завхоз в школе
Смерть
22.11.1938
. .
Причина смерти: Убийство
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