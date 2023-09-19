Петерс Генрих
Место рожденияс. Малышовка, Хортинской волости, Екатеринославской губернии
Дата рождения1897
Дата смерти22.11.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Петерс Корней
Мать: Петерс Зара
с. Малышовка, Хортинской волости, Екатеринославской губернии
Рождение ребёнка
09.01.1926
Сын: Петерс Андрей
Мать ребёнка: Петерс Зара
с. Татьяновка, Благовещенский р., Алтай
Рождение ребёнка
15.08.1928
Дочь: Мартенс Зара
Мать ребёнка: Петерс Зара
Фриденсфельд Тамбовский р-он Амурская обл.
Рождение ребёнка
1933
Сын: Петерс Яков
Мать ребёнка: Петерс Зара
Тамбовскй р., Амурской обл.
Рождение ребёнка
14.05.1937
Сын: Петерс Пётр
Мать ребёнка: Петерс Зара
Тамбовский р., Амурской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петерс Зара
Работа или профессия
Неизвестно
завхоз в школе
Смерть
22.11.1938
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Причина смерти: Убийство