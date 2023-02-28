Болдырева (Нарожная) ? Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева (Нарожная) ? Алексеевна

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Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Нарожный Алексей

Мать: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Болдырев Капитон Борисович

Отец ребёнка: Болдырев Борис

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1900 ст.

Сын: Болдырев Пётр Борисович

Отец ребёнка: Болдырев Борис

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдырев Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Пелагея Борисовна

Отец ребёнка: Болдырев Борис

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдырев Василий Борисович

Отец ребёнка: Болдырев Борис

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдырев Борис

Смерть
Неизвестно
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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