Болдырева (Нарожная) ? Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Нарожный Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886 ст.
Сын: Болдырев Капитон Борисович
Отец ребёнка: Болдырев Борис
Рождение ребёнка
1900 ст.
Отец ребёнка: Болдырев Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Болдырев Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Пелагея Борисовна
Отец ребёнка: Болдырев Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болдырев Василий Борисович
Отец ребёнка: Болдырев Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Болдырев Борис
Смерть
Неизвестно