Перетягина Анна Алесандровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1937
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1937
Отец: Елисеев Александр Сергеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.06.1960
Сын: Перетягин Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Перетягин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
11.11.1974
Дочь: Ахмадеева Наталья Александровна
Отец ребёнка: Перетягин Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Аркадий