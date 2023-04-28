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Перетягина Анна Алесандровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1937

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1937

Отец: Елисеев Александр Сергеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.06.1960

Сын: Перетягин Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Перетягин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
11.11.1974

Дочь: Ахмадеева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Перетягин Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Аркадий