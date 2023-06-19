Гурковский Александр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1977
Дочь: Черевкова Светалана Александровна
Мать ребёнка: Гурковская Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
21.04.1984
Сын: Гурковский Александр Александрович
Мать ребёнка: Гурковская Татьяна Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно