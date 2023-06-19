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Гурковский Александр

Место рождения

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.06.1977

Дочь: Черевкова Светалана Александровна

Мать ребёнка: Гурковская Татьяна Георгиевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.04.1984

Сын: Гурковский Александр Александрович

Мать ребёнка: Гурковская Татьяна Георгиевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурковская Татьяна Георгиевна