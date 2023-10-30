Юрков Фетис Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Юрков Григорий
Мать: Юркова Анна
д. Сарапулки, Осинский уезд, Пермская губ.
Бракосочетание
До 1790
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
После 1790
Жена: Юркова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Юрков Петр Фетисович
Мать ребёнка: Юркова Евдокия Ивановна
д. Сарапулки, Осинский уезд, Пермская губ.
Смерть
1858