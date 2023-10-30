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Юрков Фетис Григорьевич

Место рождения

Сарапулка, Чайковский, Пермский край

Дата рождения

1771

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

Около 1751 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности
1769 г.р.

Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Юрков Григорий

Мать: Юркова Анна

Сарапулка, Чайковский, Пермский край
д. Сарапулки, Осинский уезд, Пермская губ.
Бракосочетание
До 1790

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
После 1790

Жена: Юркова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Юрков Петр Фетисович

Мать ребёнка: Юркова Евдокия Ивановна

Сарапулка, Чайковский, Пермский край
д. Сарапулки, Осинский уезд, Пермская губ.
Смерть
1858
Сарапулка, Чайковский, Пермский край
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