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Иван Филиппов
Иван Филиппов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1846
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Михаил Филиппов
Мать
Ксения Трофимова
1809 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец:
Михаил Филиппов
Мать:
Ксения Трофимова
Смерть
Неизвестно
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