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Волкова Яна Андреевна
Волкова Яна Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.10.2009
Пол
Женский
Отец
Волков Андрей Владимирович
1975 г.р.
Мать
Волкова (Худобина) Ирина Владимировна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.2009
Отец:
Волков Андрей Владимирович
Мать:
Волкова Ирина Владимировна
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