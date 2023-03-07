Шутова (Рябева) Елена Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Рябев Григорий Михайлов
Мать: Рябева Неонила Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Евдокия Осипова
Отец ребёнка: Шутов Осип Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Агриппина Осипова
Отец ребёнка: Шутов Осип Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Шутов Маркел Осипов
Отец ребёнка: Шутов Осип Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Шутов Аверкий Осипов
Отец ребёнка: Шутов Осип Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Матрона Осипова
Отец ребёнка: Шутов Осип Анисимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шутов Осип Анисимов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795