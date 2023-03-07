Шутова (Рябева) Елена Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова (Рябева) Елена Григорьева

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Место рождения

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Рябев Григорий Михайлов

Мать: Рябева Неонила Сидорова

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Евдокия Осипова

Отец ребёнка: Шутов Осип Анисимов

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Агриппина Осипова

Отец ребёнка: Шутов Осип Анисимов

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Шутов Маркел Осипов

Отец ребёнка: Шутов Осип Анисимов

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Шутов Аверкий Осипов

Отец ребёнка: Шутов Осип Анисимов

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Матрона Осипова

Отец ребёнка: Шутов Осип Анисимов

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Осип Анисимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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