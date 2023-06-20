Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1923

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1923

Отец: Чернов Иван

Мать: Мария Георгиевна