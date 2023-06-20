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Василий
Василий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.03.1923
Пол
Мужской
Отец
Чернов Иван
1882 г.р.
Мать
(Болотникова) Мария Георгиевна
1883 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1923
Отец:
Чернов Иван
Мать:
Мария Георгиевна
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