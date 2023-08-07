Феоктист Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Василий Васильевич
Мать: Евдокия Андреенва
Рождение ребёнка
1849
Сын: Алексей Феоктистович
Мать ребёнка: Матрена Григорьевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Федор Феоктистович
Мать ребёнка: Матрена Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Федяево деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно