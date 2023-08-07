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Феоктист Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Василий Васильевич

Мать: Евдокия Андреенва

Рождение ребёнка
1849

Сын: Алексей Феоктистович

Мать ребёнка: Матрена Григорьевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Федор Феоктистович

Мать ребёнка: Матрена Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Федяево деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно
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