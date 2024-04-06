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Сотникова Ольга Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1977

Пол

Женский

Добавил:

нб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1977

Отец: Басюк Сергей Дмитриевич

Мать: Басюк Нина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сотников Леонид Николаевич

Рождение ребёнка
14.01.2006

Дочь: Сотникова Ксения Леонидовна

Отец ребёнка: Сотников Леонид Николаевич

Рождение ребёнка
15.07.2013

Сын: Сотников Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Сотников Леонид Николаевич

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