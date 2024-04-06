Сотникова Ольга Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1977
Отец: Басюк Сергей Дмитриевич
Мать: Басюк Нина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.2006
Дочь: Сотникова Ксения Леонидовна
Отец ребёнка: Сотников Леонид Николаевич
Рождение ребёнка
15.07.2013
Сын: Сотников Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Сотников Леонид Николаевич