(Мурова) Хильма
Место рождения
Дата рождения18.06.1910
Дата смертиОколо 1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1910
Отец: Муру Абрам Захарович
Löytysi / Левдузи
Крещение
24.06.1910
Мартышкино, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Godparents:Андрей Степанович, Вальбурга Захаровна | Тюрис / Тюрё, Мартышкино
Рождение ребёнка
22.07.1935
Сын: Котсалайнен Бруно
Отец ребёнка: Котсалайнен Суло
Псковская обл.
Псковская обл.
Рождение ребёнка
1946
Сын: Муров Александр
Отец ребёнка: Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1986
Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Краснодар