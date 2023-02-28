(Мурова) Хильма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мурова) Хильма

(Мурова) Хильма

avatar

Место рождения

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

18.06.1910

Дата смерти

Около 1986

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1910

Отец: Муру Абрам Захарович

Мать: Мурова Екатерина Иоановна

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Löytysi / Левдузи
Крещение
24.06.1910
Мартышкино, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Godparents:Андрей Степанович, Вальбурга Захаровна | Тюрис / Тюрё, Мартышкино
Рождение ребёнка
22.07.1935

Сын: Котсалайнен Бруно

Отец ребёнка: Котсалайнен Суло

Псковская обл.
Псковская обл.
Рождение ребёнка
1946

Сын: Муров Александр

Отец ребёнка: Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1986
Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Краснодар
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close