Павловский Парфентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павловский Парфентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Павловский Пантелей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Павловский Павел

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Павловский Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павловский Леонид

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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