Габитов Файзрахман Файзуллович
Место рожденияРоссия, Томская область, Томский район
Дата рождения30.03.1915
Дата смерти04.08.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1915
Отец: Габитов Файзулла
Мать: Габитова Банат
Россия, Томская область, Томский район
Рождение ребёнка
20.10.1938
Дочь: Аплина Файзя Файзрахмановна
Мать ребёнка: Габитова Асьма Шафиковна
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Габитова Асьма Шафиковна
Рождение ребёнка
17.11.1943
Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск
Рождение ребёнка
15.09.1946
Сын: Габитов Ленард Файзрахманович
Мать ребёнка: Габитова Асьма Шафиковна
Рождение ребёнка
18.08.1949
Сын: Габитов Абдрахман Федорович
Мать ребёнка: Габитова Асьма Шафиковна
Рождение ребёнка
14.10.1952
Рождение ребёнка
20.06.1955
Рождение ребёнка
11.03.1957
Смерть
04.08.1989
Похороны
Неизвестно