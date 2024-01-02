Габитов Файзрахман Файзуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габитов Файзрахман Файзуллович

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Место рождения

Россия, Томская область, Томский район

Дата рождения

30.03.1915

Дата смерти

04.08.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1938 г.р.
1940 г.р.
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1946 г.р.
1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1915

Отец: Габитов Файзулла

Мать: Габитова Банат

Россия, Томская область, Томский район
Рождение ребёнка
20.10.1938

Дочь: Аплина Файзя Файзрахмановна

Мать ребёнка: Габитова Асьма Шафиковна

Моряковский Затон, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Габитов Ленард Федорович

Мать ребёнка: Габитова Асьма Шафиковна

Моряковский Затон, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
17.11.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габитова Асьма Шафиковна

Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск
Рождение ребёнка
15.09.1946

Сын: Габитов Ленард Файзрахманович

Мать ребёнка: Габитова Асьма Шафиковна

Моряковский Затон, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
18.08.1949

Сын: Габитов Абдрахман Федорович

Мать ребёнка: Габитова Асьма Шафиковна

Моряковский Затон, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
14.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габитова Асьма Шафиковна

Моряковский Затон, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
20.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габитова Асьма Шафиковна

Моряковский Затон, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
11.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габитова Асьма Шафиковна

Моряковский Затон, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
04.08.1989
Моряковский Затон, Томский муниципальный район, Томская область
Похороны
Неизвестно
Моряковский Затон, Томский муниципальный район, Томская область
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