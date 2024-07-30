Грунин Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1919
Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=199720287&attributeId=2097&serial=199720318&group=1243&ext=.pdf Ф.Р-2453 Оп.2 Д.525 1-55 Изображение №: 14
Смерть
Неизвестно