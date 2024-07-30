Грунин Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грунин Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1919
Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=199720287&attributeId=2097&serial=199720318&group=1243&ext=.pdf Ф.Р-2453 Оп.2 Д.525 1-55 Изображение №: 14
Смерть
Неизвестно

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