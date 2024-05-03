Астафьев Иван Ульянович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
С 1939 по 1947
Род войск: военно-воздушные силы | Воинское звание: ст.старшина моторист | Место призыва: Сталинабадский РВК, Таджикская ССР, Сталинабадская обл., Сталинабадский р-н | участие в ВОВ с 09.1941 по 05.19... Показать все
Военная служба
С 22.06.1941 по ?.09.1945
Великая Отечественная Война. Вторая Мировая война
Военная награда
04.05.1944
Наградной лист: Медаль «За боевые заслуги» | ЦАМО Фонд 33 Опись 686044 Дело 4623 | Награждения
Военная награда
30.04.1945
Наградной лист: Орден Красной звезды | ЦАМО | Фонд 33 Опись 686196 Дело 468 | Награждения
Военная награда
10.09.1945
Наградной лист: Приказ 29 гв. бап № 04/н | ЦАМО | Фонд 33 Опись 717037 Дело157 | Награждения
Смерть
1973