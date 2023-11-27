Резник Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резник Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1963

Отец: Шабунина ?

Мать: Анна

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