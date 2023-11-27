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Резник Юрий
Резник Юрий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.11.1963
Пол
Мужской
Отец
Шабунина ?
Мать
(Шабунина) Анна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
20.11.1963
Отец:
Шабунина ?
Мать:
Анна
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