Мединский Иван Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Мать ребёнка: Мединская Мария Константиновна
Мать ребёнка: Мединская Мария Константиновна
Сын: Мединский Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: Мединская Мария Константиновна
Дочь: Мединская Иулиания Ивановна
Мать ребёнка: Мединская Мария Константиновна
Дочь: Мединская Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Мединская Мария Константиновна
Дочь: Мединская Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Мединская Мария Константиновна
Дочь: Мединский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Мединская Мария Константиновна
Дочь: Мединская Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Мединская Мария Константиновна
Сын: Мединский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Мединская Мария Константиновна
Дочь: Мединская Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Мединская Мария Константиновна
Дочь: Мединская Фекла Петровна
Мать ребёнка: Мединская Мария Константиновна