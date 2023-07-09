Мединский Иван Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мединский Иван Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1889 ст.

Сын: Мединский Петр Иванович

Мать ребёнка: Мединская Мария Константиновна

Рождение ребёнка
11.06.1891 ст.

Сын: Мединский Тихон Иванович

Мать ребёнка: Мединская Мария Константиновна

Рождение ребёнка
10.08.1893 ст.

Сын: Мединский Лаврентий Иванович

Мать ребёнка: Мединская Мария Константиновна

Рождение ребёнка
01.01.1896 ст.

Дочь: Мединская Иулиания Ивановна

Мать ребёнка: Мединская Мария Константиновна

Рождение ребёнка
20.01.1899 ст.

Дочь: Мединская Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Мединская Мария Константиновна

Рождение ребёнка
12.10.1900 ст.

Дочь: Мединская Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Мединская Мария Константиновна

Рождение ребёнка
15.03.1903 ст.

Дочь: Мединский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Мединская Мария Константиновна

Рождение ребёнка
13.06.1905 ст.

Дочь: Мединская Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Мединская Мария Константиновна

Рождение ребёнка
04.11.1907 ст.

Сын: Мединский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Мединская Мария Константиновна

Рождение ребёнка
26.01.1910 ст.

Дочь: Мединская Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Мединская Мария Константиновна

Рождение ребёнка
16.06.1912 ст.

Дочь: Мединская Фекла Петровна

Мать ребёнка: Мединская Мария Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мединская Мария Константиновна

Смерть
Неизвестно
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