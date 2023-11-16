Овчинников Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти2021
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников ?
Мать ребёнка: Овчинникова Любовь Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников ?
Мать ребёнка: Овчинникова Любовь Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова ?
Мать ребёнка: Овчинникова Любовь Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Овчинникова Любовь Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вичвар ?
Мать ребёнка: Овчинникова Любовь Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чирва ?
Мать ребёнка: Овчинникова Любовь Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2021