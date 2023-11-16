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Овчинников Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Овчинников Михаил Николаевич

Мать: Овчинникова Анастасия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Любовь Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников ?

Мать ребёнка: Овчинникова Любовь Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников ?

Мать ребёнка: Овчинникова Любовь Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова ?

Мать ребёнка: Овчинникова Любовь Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Овчинникова Любовь Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вичвар ?

Мать ребёнка: Овчинникова Любовь Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чирва ?

Мать ребёнка: Овчинникова Любовь Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Любовь Александровна

Смерть
2021
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