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Майданов Николай Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Майданов Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1957

Сын: Майданов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Майданова Нина Александровна

Рождение ребёнка
28.08.1959

Сын: Майданов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Майданова Нина Александровна

Рождение ребёнка
17.07.1964

Сын: Майданов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Майданова Нина Александровна

Смерть
Неизвестно
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