Майданов Николай Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Майданов Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1957
Сын: Майданов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Майданова Нина Александровна
Рождение ребёнка
28.08.1959
Сын: Майданов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Майданова Нина Александровна
Рождение ребёнка
17.07.1964
Мать ребёнка: Майданова Нина Александровна
Смерть
Неизвестно