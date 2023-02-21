Эрк (Erck) Мария Ева (Maria Eva)
Место рожденияЭбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения28.01.1730
Дата смерти18.12.1781
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1730
Отец: Эрк Винценц
Мать: Функ Аполлония
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
13.11.1759
Сын: Штенглер Иоганнес
Отец ребёнка: Штенглер Бернгард
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Штенглер Бернгард
Смерть
18.12.1781
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция