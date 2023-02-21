Эрк (Erck) Мария Ева (Maria Eva) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эрк (Erck) Мария Ева (Maria Eva)

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Место рождения

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

28.01.1730

Дата смерти

18.12.1781

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1730

Отец: Эрк Винценц

Мать: Функ Аполлония

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
13.11.1759

Сын: Штенглер Иоганнес

Отец ребёнка: Штенглер Бернгард

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штенглер Бернгард

Смерть
18.12.1781
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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