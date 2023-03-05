Резанова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Резанов Иван Захарович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Резанов Иван Захарович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Резанов Иван Захарович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Резанов Иван Захарович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Резанов Иван Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно