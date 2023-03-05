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Резанова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Резанов Сафон Иванович

Отец ребёнка: Резанов Иван Захарович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Резанов Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Резанов Иван Захарович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Резанов Петр Иванович

Отец ребёнка: Резанов Иван Захарович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Резанов Сафон Иванович

Отец ребёнка: Резанов Иван Захарович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Резанов Никифор Иванович

Отец ребёнка: Резанов Иван Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резанов Иван Захарович

Смерть
Неизвестно
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