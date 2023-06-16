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Анна Григориева
Анна Григориева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1852
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Григорий Ефимов
1816 г.р.
Мать
Фекла Яковлева
1819 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец:
Григорий Ефимов
Мать:
Фекла Яковлева
Смерть
Неизвестно
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