Анна Григориева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Григориева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1816 г.р.

Мать

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Григорий Ефимов

Мать: Фекла Яковлева

Смерть
Неизвестно