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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Ромашин (в Бегах С 1819) Фома Павлович

Отец ребёнка: Иванов Павел Васильевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Иванов Самсон Павлович

Отец ребёнка: Иванов Павел Васильевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Иванов Филипп Павлович

Отец ребёнка: Иванов Павел Васильевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Иванов Андрей Павлович

Отец ребёнка: Иванов Павел Васильевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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