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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Ромашин (в Бегах С 1819) Фома Павлович
Отец ребёнка: Иванов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Иванов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Иванов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Иванов Павел Васильевич