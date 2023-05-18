Эминова Шушанова Фенарэта Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭминова Шушанова Фенарэта Митрофанова

Эминова Шушанова Фенарэта Митрофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Эминов Митрофан Теодорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шушанова Роксана Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шушанова Оксана Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шушанов Борис Ильич