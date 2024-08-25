Бондарева (Снурникова) Дарья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева (Снурникова) Дарья Антоновна

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Место рождения

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

13.03.1898

Дата смерти

?.10.1971

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1898

Отец: Снурников Антон Константинович

Мать: Снурникова (Голубенко) Елена Яковлевна

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Сеня Матвеевич

Отец ребёнка: Бондарев Матвей Федорович

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.08.1920

Сын: Бондарев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Бондарев Матвей Федорович

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
До 1921

Дочь: (Бондарева) Мария? Матвеевна

Отец ребёнка: Бондарев Матвей Федорович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Бондарев Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Бондарев Матвей Федорович

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
?.10.1971
Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

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