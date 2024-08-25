Бондарева (Снурникова) Дарья Антоновна
Место рождения
Дата рождения13.03.1898
Дата смерти?.10.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1898
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бондарев Матвей Федорович
Рождение ребёнка
25.08.1920
Отец ребёнка: Бондарев Матвей Федорович
Рождение ребёнка
До 1921
Дочь: (Бондарева) Мария? Матвеевна
Отец ребёнка: Бондарев Матвей Федорович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Бондарев Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Бондарев Матвей Федорович
Смерть
?.10.1971