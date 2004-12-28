Шакуров Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакуров Леонид

Место рождения

Шакури, Istras pagasts, Ludzas novads

Дата рождения

15.04.1918

Дата смерти

28.12.2004

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

1946 г.р.
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1958 г.р.

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1918

Отец: Шакуров Илья

Мать: Глафира

Шакури, Istras pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
29.03.1946

Дочь: Стародубцев Тамара

Мать ребёнка: Шакуров Ольга

Николаев, Миколаївська область
Бракосочетание
25.06.1950

Жена: Шакуров Ольга

г.Советск
Рождение ребёнка
06.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шакуров Ольга

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
24.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шакуров Ольга

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
15.03.1958

Сын: Шакуров Александр

Мать ребёнка: Шакуров Ольга

Зилупе, Ludzas novads
Смерть
28.12.2004
Зилупе, Ludzas novads