Шакуров Леонид
Место рождения
Дата рождения15.04.1918
Дата смерти28.12.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1918
Отец: Шакуров Илья
Мать: Глафира
Рождение ребёнка
29.03.1946
Дочь: Стародубцев Тамара
Мать ребёнка: Шакуров Ольга
Николаев, Миколаївська область
Бракосочетание
25.06.1950
Жена: Шакуров Ольга
г.Советск
Рождение ребёнка
06.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шакуров Ольга
Рождение ребёнка
24.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шакуров Ольга
Рождение ребёнка
15.03.1958
Сын: Шакуров Александр
Мать ребёнка: Шакуров Ольга
Смерть
28.12.2004