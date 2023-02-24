Деркач Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деркач Александр Андреевич

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Место рождения

Байрамалим Туркменистан

Дата рождения

1938

Дата смерти

12.12.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.12.1920
Московская обл. село Белозерное
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Байрамалим Туркменистан
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