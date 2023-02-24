Деркач Александр Андреевич
Место рожденияБайрамалим Туркменистан
Дата рождения1938
Дата смерти12.12.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
12.12.1920
Московская обл. село Белозерное
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Байрамалим Туркменистан