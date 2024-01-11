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(Минажетдинова) Халифя

Место рождения

с.Ключищи

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Бедретдин

Мать: не указана

с.Ключищи
Смерть
Неизвестно
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