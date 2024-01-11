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(Минажетдинова) Халифя
(Минажетдинова) Халифя
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Древо
Место рождения
с.Ключищи
Дата рождения
1863
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бедретдин
Около 1830 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец:
Бедретдин
Мать: не указана
с.Ключищи
Смерть
Неизвестно
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