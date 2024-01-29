Liphart (Stadt Штадт) Аделаида Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Liphart (Stadt Штадт) Аделаида Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

31.12.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1869

Муж: Липгарт Эмиль Александрович

Супруг(-а): Аделаида Наталья Липгарт (Штадт)
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Софья Эмильевна

Отец ребёнка: Липгарт Эмиль Александрович

Рождение ребёнка
18.12.1874

Сын: Липгарт (liphart) Emil Julius

Отец ребёнка: Липгарт Эмиль Александрович

Moscow, Russia
Рождение ребёнка
29.12.1876

Сын: Липгарт Георгий Эмильевич

Отец ребёнка: Липгарт Эмиль Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Krakk Ольга Эмильевна

Отец ребёнка: Липгарт Эмиль Александрович

Смерть
31.12.1910
Moscow / Москва, Московская губерния, Европейская Россия, Russian Empire
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