Liphart (Stadt Штадт) Аделаида Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смерти31.12.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1869
Супруг(-а): Аделаида Наталья Липгарт (Штадт)
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Софья Эмильевна
Отец ребёнка: Липгарт Эмиль Александрович
Рождение ребёнка
18.12.1874
Сын: Липгарт (liphart) Emil Julius
Отец ребёнка: Липгарт Эмиль Александрович
Moscow, Russia
Рождение ребёнка
29.12.1876
Сын: Липгарт Георгий Эмильевич
Отец ребёнка: Липгарт Эмиль Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Krakk Ольга Эмильевна
Отец ребёнка: Липгарт Эмиль Александрович
Смерть
31.12.1910
Moscow / Москва, Московская губерния, Европейская Россия, Russian Empire