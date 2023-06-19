(Дербина) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Дербина) Анна Степановна

(Дербина) Анна Степановна

Место рождения

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.03.1875

Дата смерти

02.03.1875

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1875

Отец: Дербин Степан Елисеевич

Мать: Дербина Екатерина Васильевна

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
2.3.1875 родились Клавдия и Анна близнецы у Стефана Елисеева Дербина и Екатерины Васильевны. Крещены 2.3 восприемники у Анны дочь оного крестьянина девица Анна. У Клавдии родная тетка девица Ольга Вас... Показать все
Смерть
02.03.1875
Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
2.3.1875 умерла дочь младенец Анна у Стефана Елисеевича Дербина от недоносу 1 день. Ф29 оп12 д39 л164об