(Дербина) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения02.03.1875
Дата смерти02.03.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
02.03.1875
2.3.1875 родились Клавдия и Анна близнецы у Стефана Елисеева Дербина и Екатерины Васильевны. Крещены 2.3 восприемники у Анны дочь оного крестьянина девица Анна. У Клавдии родная тетка девица Ольга Вас... Показать все
Смерть
02.03.1875
2.3.1875 умерла дочь младенец Анна у Стефана Елисеевича Дербина от недоносу 1 день. Ф29 оп12 д39 л164об