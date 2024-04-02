Сёмин Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сёмин Пётр

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.04.1961

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сёмин Иван

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
20.05.1922

Дочь: Жбанова Прасковья

Мать ребёнка: Сёмина Мария

с. Кужендеево ардатовский район Горьковская обл.Россия
Смерть
12.04.1961
с. Кужендеево Ардатовский район Горьковская обл.Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с. Кужендеево Ардатовский район
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