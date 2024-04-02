Сёмин Пётр
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.04.1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сёмин Иван
Россия
Рождение ребёнка
20.05.1922
Дочь: Жбанова Прасковья
Мать ребёнка: Сёмина Мария
с. Кужендеево ардатовский район Горьковская обл.Россия
Смерть
12.04.1961
с. Кужендеево Ардатовский район Горьковская обл.Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с. Кужендеево Ардатовский район