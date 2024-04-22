Белова Марина Семеновна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
Около 1861
Муж: Белов Платон
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Белов Платон
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Белов Платон
Рождение ребёнка
1871
Сын: Белов Александр Платонович
Отец ребёнка: Белов Платон
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Белов Платон
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Белов Платон
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Белов Платон
Смерть
Неизвестно