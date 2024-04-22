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Белова Марина Семеновна

Место рождения

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1861

Муж: Белов Платон

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Белов Федор Платонович

Отец ребёнка: Белов Платон

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Белов Николай Платонович

Отец ребёнка: Белов Платон

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Белов Александр Платонович

Отец ребёнка: Белов Платон

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Белов Иван Платонович

Отец ребёнка: Белов Платон

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Белов Дмитрий Платонович

Отец ребёнка: Белов Платон

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Белов Михаил Платонович

Отец ребёнка: Белов Платон

Фокино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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