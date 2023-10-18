Угачева (Доставалова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1951
Дата смерти2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1972
Сын: Угачев Юрий
Отец ребёнка: Кречетов(угачев) Павел
Казахская СССР,город Балхаш
Рождение ребёнка
07.07.1974
Сын: Угачев Константин
Отец ребёнка: Кречетов(угачев) Павел
Казахская СССР,город Балхаш
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Кречетов(угачев) Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2009