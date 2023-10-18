Угачева (Доставалова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угачева (Доставалова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1951

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1946 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1972

Сын: Угачев Юрий

Отец ребёнка: Кречетов(угачев) Павел

Казахская СССР,город Балхаш
Рождение ребёнка
07.07.1974

Сын: Угачев Константин

Отец ребёнка: Кречетов(угачев) Павел

Казахская СССР,город Балхаш
Рождение ребёнка
1981

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Кречетов(угачев) Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кречетов(угачев) Павел

Смерть
2009
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