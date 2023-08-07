Кузьмина Афимья Андреенва
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Варвара Филипповна
Отец ребёнка: Кузьмин Филипп Кузьмич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Кузьмин Максим Филиппович
Отец ребёнка: Кузьмин Филипп Кузьмич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Кузьмин Самсон Филиппович
Отец ребёнка: Кузьмин Филипп Кузьмич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Фекла Филипповна
Отец ребёнка: Кузьмин Филипп Кузьмич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Кузьмин Митрофан Филиппович
Отец ребёнка: Кузьмин Филипп Кузьмич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кузьмин Прокопий Филиппович
Отец ребёнка: Кузьмин Филипп Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно