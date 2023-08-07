Кузьмина Афимья Андреенва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмина Афимья Андреенва

Кузьмина Афимья Андреенва

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Варвара Филипповна

Отец ребёнка: Кузьмин Филипп Кузьмич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Кузьмин Максим Филиппович

Отец ребёнка: Кузьмин Филипп Кузьмич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Кузьмин Самсон Филиппович

Отец ребёнка: Кузьмин Филипп Кузьмич

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Фекла Филипповна

Отец ребёнка: Кузьмин Филипп Кузьмич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Кузьмин Митрофан Филиппович

Отец ребёнка: Кузьмин Филипп Кузьмич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Кузьмин Прокопий Филиппович

Отец ребёнка: Кузьмин Филипп Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Филипп Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close