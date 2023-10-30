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(Замыслова) Анна Григорьевна

Место рождения

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

01.02.1904 ст.

Дата смерти

11.08.1906 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1904 ст.

Отец: Замыслов Григорий Аввакумович

Мать: Замыслова Анастасия Аникиевна

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.212-213 (Рождение №-8ж)
Крещение
01.02.1904 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Николай Петрович - крестьянский сын из д.Пехарово (2-юродный брат) Крёстная мать: Анна Дмитриевна - крестьянская девица из д.Пехарово
Смерть
11.08.1906 ст.
Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ребёнок в 2 года (от кори)
Похороны
13.08.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.140-141 (Умершие №-51ж)
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