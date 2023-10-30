(Замыслова) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения01.02.1904 ст.
Дата смерти11.08.1906 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1904 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.212-213 (Рождение №-8ж)
Крещение
01.02.1904 ст.
Крёстный отец: Николай Петрович - крестьянский сын из д.Пехарово (2-юродный брат) Крёстная мать: Анна Дмитриевна - крестьянская девица из д.Пехарово
Смерть
11.08.1906 ст.
Ребёнок в 2 года (от кори)
Похороны
13.08.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.140-141 (Умершие №-51ж)