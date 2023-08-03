(Клепалова) Алевтина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Клепалова) Алевтина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Клепалов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Клепалов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таньяна Владимировна

Отец ребёнка: Клепалов Владимир Николаевич

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