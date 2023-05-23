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Андреян
Андреян
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Дата смерти
1962
Пол
Мужской
Отец
Кичин Михаил Иванович
1856 г.р.
Мать
Кичин Неонила
1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Кичин Михаил Иванович
Мать:
Кичин Неонила
Смерть
1962
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