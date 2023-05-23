Андреян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Кичин Михаил Иванович

Мать: Кичин Неонила

Смерть
1962