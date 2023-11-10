Совер (Берзин) Войделина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти?.03.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Место проживания: г. Ораниенбаум, ул. Ленинградская, д. 9, кв. 8. Дата смерти: март 1942. Место захоронения: г. Ораниенбаум, Красная Слобода, кладб. (Блокада, т. 28)
Рождение ребёнка
01.11.1883
Сын: Совер Фердинанд Оскар Иоганович
Отец ребёнка: Совер Йохан
Харгла, Valga vald, Valga maakond
Рождение ребёнка
27.04.1896
Сын: Совер Рихард Александр Иоганович
Отец ребёнка: Совер Йохан
Тахева, Valga vald, Valga maakond
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Совер Йохан
Смерть
?.03.1942
Ломоносов, Петергофский уезд