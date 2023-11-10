Совер (Берзин) Войделина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Совер (Берзин) Войделина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Место проживания: г. Ораниенбаум, ул. Ленинградская, д. 9, кв. 8. Дата смерти: март 1942. Место захоронения: г. Ораниенбаум, Красная Слобода, кладб. (Блокада, т. 28)
Рождение ребёнка
01.11.1883

Сын: Совер Фердинанд Оскар Иоганович

Отец ребёнка: Совер Йохан

Харгла, Valga vald, Valga maakond
Рождение ребёнка
27.04.1896

Сын: Совер Рихард Александр Иоганович

Отец ребёнка: Совер Йохан

Тахева, Valga vald, Valga maakond
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Совер Йохан

Смерть
?.03.1942
Ломоносов, Петергофский уезд
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