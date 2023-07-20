Ройхель ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ройхель Герш-Мендель
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Ройхель Ханох
Мать ребёнка: Ройхель Шпринця
Рождение ребёнка
1906
Сын: Авидар Йосеф
Мать ребёнка: Ройхель Шпринця
Кременец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малка
Мать ребёнка: Ройхель Шпринця
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ройхель Шпринця