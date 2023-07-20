Ройхель ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ройхель ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ройхель Герш-Мендель

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Ройхель Ханох

Мать ребёнка: Ройхель Шпринця

Рождение ребёнка
1906

Сын: Авидар Йосеф

Мать ребёнка: Ройхель Шпринця

Кременец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малка

Мать ребёнка: Ройхель Шпринця

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ройхель Шпринця