Зверев Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверев Егор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1920

Дочь: Евлампия Егоровна

Мать ребёнка: Зверева Мария Ивановна

Боровое, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Зверев Михаил Егорович

Мать ребёнка: Зверева Мария Ивановна

Боровое, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Егоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зверева Мария Ивановна

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