Плуталова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плуталова Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плуталов Иван Андриянович

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плуталов Иван Андриянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плуталов Иван Андриянович

Смерть
Неизвестно
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