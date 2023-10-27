Дарья Абросимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Егор Данилович
Отец ребёнка: Данила Петров
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Григорий Данилович
Отец ребёнка: Данила Петров
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Прокопий Данилович
Отец ребёнка: Данила Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данила Петров
Смерть
Неизвестно