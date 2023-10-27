Дарья Абросимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Абросимова

Дарья Абросимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Егор Данилович

Отец ребёнка: Данила Петров

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Григорий Данилович

Отец ребёнка: Данила Петров

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Прокопий Данилович

Отец ребёнка: Данила Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данила Петров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close