(Ахметова-Каримова) Рамзия Махмутовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулэш
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аскар
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухтар
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно