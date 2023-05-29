(Ахметова-Каримова) Рамзия Махмутовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ахметова-Каримова) Рамзия Махмутовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахметов-Каримов Махмут Ахматгалиевич

Мать: Ахметова-Каримова Бибифайза Тимерхановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулэш

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аскар

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухтар

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно