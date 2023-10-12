Козлов Пётр Нестерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Пётр Нестерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1914

Дата смерти

27.02.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1914

Отец: Козлов Нестер Аверьянович

Мать: Козлова Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Евгений Петрович

Мать ребёнка: Козлова Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Людмила Петровна

Мать ребёнка: Козлова Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Козлова Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Таисия

Смерть
27.02.1965
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