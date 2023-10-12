Козлов Пётр Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1914
Дата смерти27.02.1965
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козлова Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Людмила Петровна
Мать ребёнка: Козлова Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Козлова Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Таисия
Смерть
27.02.1965