Тельминовых Фома (Фомка) Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1600 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600 ст.
Отец: Телминовых Алексей
Мать: не указана
Перепись Устюжского уезда 1677–78 годов — Шарженская, Халезская и Ляменгская волости (л. 6) (Помета:) 1678-го февраля в 23 де(нь). Подал книги Устюга Великого съезжие избы подьячей Осип Воронин. Дер... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1630 ст.
Мать ребёнка: не указана
Перепись Устюжского уезда 1677–78 годов — Шарженская, Халезская и Ляменгская волости (л. 6) (Помета:) 1678-го февраля в 23 де(нь). Подал книги Устюга Великого съезжие избы подьячей Осип Воронин. Дер... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Перепись Устюжского уезда 1677–78 годов — Шарженская, Халезская и Ляменгская волости (л. 6) (Помета:) 1678-го февраля в 23 де(нь). Подал книги Устюга Великого съезжие избы подьячей Осип Воронин. Дер... Показать все
Смерть
Неизвестно