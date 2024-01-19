Тельминовых Фома (Фомка) Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тельминовых Фома (Фомка) Алексеев

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Место рождения

Нагавицино, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1600 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600 ст.

Отец: Телминовых Алексей

Мать: не указана

Нагавицино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Перепись Устюжского уезда 1677–78 годов — Шарженская, Халезская и Ляменгская волости (л. 6) (Помета:) 1678-го февраля в 23 де(нь). Подал книги Устюга Великого съезжие избы подьячей Осип Воронин. Дер... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1630 ст.

Сын: Телминов Григорий Фомин

Мать ребёнка: не указана

Нагавицино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Перепись Устюжского уезда 1677–78 годов — Шарженская, Халезская и Ляменгская волости (л. 6) (Помета:) 1678-го февраля в 23 де(нь). Подал книги Устюга Великого съезжие избы подьячей Осип Воронин. Дер... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телминов Ермолай Фомин

Мать ребёнка: не указана

Нагавицино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Перепись Устюжского уезда 1677–78 годов — Шарженская, Халезская и Ляменгская волости (л. 6) (Помета:) 1678-го февраля в 23 де(нь). Подал книги Устюга Великого съезжие избы подьячей Осип Воронин. Дер... Показать все
Смерть
Неизвестно
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