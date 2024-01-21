Матюнина Олеся Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюнина Олеся Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1989

Отец: Матюнин Владимир Андреевич

Мать: Зиннатуллина Рузалия Шайхулловна

Рождение ребёнка
29.06.2013

Дочь: Гарифуллина Милана Марсельевна

Отец ребёнка: Гарифуллин Марсель Мансурович

г.Казань
Рождение ребёнка
29.11.2023

Дочь: Гарифуллина Амелия Алмазовна

Отец ребёнка: Гумиров Алмаз Зуфаррович

г.Казань
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гумиров Алмаз Зуфаррович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарифуллин Марсель Мансурович

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