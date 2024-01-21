Матюнина Олеся Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1989
Рождение ребёнка
29.06.2013
Дочь: Гарифуллина Милана Марсельевна
Отец ребёнка: Гарифуллин Марсель Мансурович
г.Казань
Рождение ребёнка
29.11.2023
Дочь: Гарифуллина Амелия Алмазовна
Отец ребёнка: Гумиров Алмаз Зуфаррович
г.Казань
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно