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Прокопьева Лера Николаевна
Прокопьева Лера Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2009
Пол
Женский
Отец
Прокопьев Николай Васильевич
1974 г.р.
Мать
Прокопьева Сандаара Николаевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2009
Отец:
Прокопьев Николай Васильевич
Мать:
Прокопьева Сандаара Николаевна
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